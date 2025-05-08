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Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

Konya'da meslek liselerinde okuyan öğrenciler aylık 4.250 TL kazanma fırsatına sahip oldu! İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 08.05.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 11:23
Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

Konya'da Yeni Bir Destek Projesi Başlatıldı

Türkiye'de mesleki eğitimin geleceğine dair umut veren yeni bir destek kapısı Konya'da aralandı. Mesleki eğitime yönlendirmek üzere başlatılan proje kapsamında meslek liselerinde okuyan öğrencilerin aylık 4.250 TL kazanma imkanı bulunuyor. İşte detaylar...

Meslek Liselerindeki Gelir Kaynağı

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, özellikle Plastik Teknolojisi bölümünde okuyan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, sanayicilerle yapılan iş birliği sayesinde aylık 2.250 TL karşılıksız burs alabiliyor. Bu burs, öğrencileri sektöre yönlendirmek ve alanın tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla doğrudan sanayiciler tarafından sağlanıyor.

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

Müdürden Açıklama

Okulun müdürü Fatih Aydın, Plastik Teknolojisi alanına verilen önemi vurgulayarak, bu sektörün ciddi bir eleman ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Bu açığı kapatmak ve öğrencileri yüksek potansiyele sahip alanlara çekmek amacıyla sanayicilerle ortaklaşa çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bu projeyle, öğrenciler hem maddi destek buluyor hem de gelecekteki kariyerlerine sağlam bir adım atmış oluyorlar.

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