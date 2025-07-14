Konya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan etkili bir şekilde müdahale ediliyor.

Davras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangına müdahale etmek üzere ihbar alması üzerine Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği personeli, yanı sıra Konya itfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik tedbirleri aldı. Ayrıca, belediye iş makinelerinin de yangın bölgesinde yol açma çalışması yaptığı kaydedildi.

Yangına müdahale etmek amacıyla Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri, çalışmalarına başlamış durumda. İki yangın helikopterinin daha bölgeye yönlendirildiği bilgisi edinildi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.