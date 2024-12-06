Konya'da Pancara Obruk Alarmı: Hasat Sırasında Tehlikeli Anlar

Konya'nın Karapınar İlçesinde Göz Alıcı Bir Obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde, pancar hasadı sırasında tarlada meydana gelen 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde obruk, tarım işçilerini korkuttu. Olay, ilçenin Yeşilyurt Salur mevkiinde gerçekleşti.

Pancar hasadı yapan Şerefettin Dinkul, tarla üzerinde çalışma yaparken büyük bir gürültü duydu. Dinkul, gürültünün ardından pancar sökme makinesinin arka tekerinin çukura düştüğünü fark etti. O an korkulu anlar yaşadığını belirten Dinkul, "Tarlada hasat yapıyordum. Birden büyük bir gürültü duydum ve makinenin tekerinin patladığını sandım. Geri çekildiğimde obruğu gördüm. Söküme ara verdim. Çok korktum ama şükür kimse zarar görmedi." dedi.

Tarla Sahibinin Açıklamaları

Tarla sahibi Faik Cankurt, bu olayın tarım arazisine zarar verdiğini dile getirdi. Cankurt, "Makinenin söküm hizasından çıktığını gördüm. Arıza olduğunu sandım. Obruk oluşmuş, kazasız atlattık. Buna şükür." şeklinde konuştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar hasadı sırasında tarlada 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde obruk oluştu.