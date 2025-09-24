Konya'da polis kazası: Sinan K. için 15 yıla kadar hapis talebi

İddianame kabul edildi, soruşturmada uyuşturucu tespitine yer verildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat'taki kaza ile ilgili hazırlanan iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, kazaya karışan otomobil sürücüsü Sinan K. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede olay gününe ilişkin kamera kayıtları, bilirkişi raporları ve otopsi sonuçlarına yer verildi. Ayrıca sanık beyanı ve tanık ifadeleri de soruşturma dosyasında bulunuyor.

Polisin 'dur' ihtarına uymama ve ters şeritte kaçış iddiası

İddianamede, devriye yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı belirtilen Sinan K.'nin, aracıyla ters şeride girerek yüksek hızla kaçmaya çalıştığı kaydedildi. İddianamede olay şu sözlerle aktarıldı:

"Polis memuru Oğuz D. idaresindeki polis aracı, şüpheli aracı arkadan takip ediyor. Şüpheli araç, yüksek hızla seyrederek ters yönden Okyar Caddesi Kavşağı'na geçiyor. Bu sırada hemen arkasından takip eden ekip aracı, Okyar Caddesi Kavşağı'na giriş yapan Ali K. idaresindeki çekici kamyonun (tır) sağ yan kısmına çarpıyor."

Çarpışma sonucu polis memuru Onur Şirin kaza yerinde şehit olurken, polis memurları Oğuz D. ve Hüseyin S. hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı.

Uyuşturucu etkisi ve kusur tespiti

İddianamede, Sinan K.'nin olay anında uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespitine yer verildi. Bilirkişi ve kaza tespit tutanağına göre, kazanın oluşumunda kusurlu olan tarafın Sinan K. olduğu; resmi polis aracını kullanan Oğuz D. ile çekici kamyon sürücüsü Ali K. hakkında kural ihlali tespit edilmediği bildirildi.

İddianamede, trafik kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna dayanarak Sinan K.'nin üzerine atılı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı ve bu nedenle 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği belirtildi.

Karatay'daki kaza ve sanığın geçmişi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 26 Şubat'ta meydana gelen kazada polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, iki polis yaralanmıştı. Tutuklanan otomobil sürücüsü Sinan K. hakkında ayrıca poliste çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve daha önce uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öne sürülmüştü.

Dosya, kabul edilen iddianameyle birlikte ceza yargılaması sürecine geçti.