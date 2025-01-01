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Konya'da Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Yakalandı

Konya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarptı. Yaralı polis hastaneden taburcu oldu.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:28
Konya'da Polis Memuruna Çarpan Şüpheli Yakalandı

Güvenlik Yüzünden Çarpışma

Konya'da, asayiş uygulaması gerçekleştiren polise aracıyla çarparak kaçan bir şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Olay, kent merkezinde meydana geldi.

Dur İhtarına Uymadı

Asayiş uygulaması sırasında, polis memuru M.K., dur ihtarında bulunduğu İ.Y. adlı sürücü tarafından aracıyla çarpıldı. Kazanın ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralı Polis Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada gerekli tedavisi yapılan M.K., durumunun iyi olması üzerine taburcu edildi.

Şüpheli Emniyette

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli İ.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam etmekte. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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