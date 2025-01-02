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Konya'da Polise Çarpan Şüpheli Tutuklandı

Asayiş uygulamasında polise çarpan İ.Y., yakalanarak tutuklandı. Polis memuru hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:36
Konya'da Polise Çarpan Şüpheli Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Konya'da asayiş uygulaması yapan bir polise aracıyla çarparak kaçan İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, 1 Ocak tarihinde gerçekleşti.

Asayiş Uygulamasında Olay

Uygulama esnasında polisin "dur" ihtarına uymayan İ.Y., aracıyla polis memuru M.K.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, zanlı kısa süre içinde yakalandı.

Polis Memurunun Durumu

Çarpma sonucu hafif yaralanan polis memuru, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.K., durumunun iyi olmasıyla birlikte taburcu edildi.

Adli Süreç

İ.Y., adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayın detayları ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

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