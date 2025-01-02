Konya'da Polise Çarpan Şüpheli Tutuklandı

Olayın Gelişimi
Konya'da asayiş uygulaması yapan bir polise aracıyla çarparak kaçan İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, 1 Ocak tarihinde gerçekleşti.
Asayiş Uygulamasında Olay
Uygulama esnasında polisin "dur" ihtarına uymayan İ.Y., aracıyla polis memuru M.K.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, zanlı kısa süre içinde yakalandı.
Polis Memurunun Durumu
Çarpma sonucu hafif yaralanan polis memuru, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.K., durumunun iyi olmasıyla birlikte taburcu edildi.
Adli Süreç
İ.Y., adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayın detayları ile ilgili soruşturma devam etmektedir.