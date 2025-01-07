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Konya'da Psikiyatrist Reçete Skandalı: 7 Binden Fazla İlaç Yazdığı İddia Ediliyor

Konya'da bir psikiyatrist, para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu hap reçetesi yazdığı iddiasıyla yargılanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:50
Konya'da Psikiyatrist Reçete Skandalı: 7 Binden Fazla İlaç Yazdığı İddia Ediliyor

Konya'da Reçete Skandalı: Psikiyatrist Hakim Karşısında

Konya'da özel muayenehanesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddiasıyla psikiyatrist Ferit Karaduman ve 73 sanık için yargılama süreci başladı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Karaduman ile diğer 20 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Psikiyatristin Savunması: Uyuşturucudan Uzak Tutma İddiası

Mahkeme sırasında yaptığı savunmada Karaduman, “İnsanları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştım” beyanında bulundu. Reçeteleri sadece güvendiği ve tanıdığı insanlara yazdığını ileri süren Karaduman, bu sürecin ticari bir amaç gütmediğini savundu. “Benim amacım insanları tedavi etmekti,” ifadelerini kullandı.

Sanıkların İfadeleri Çelişkili

Duruşma esnasında ifadeleri alınan diğer sanıklar, Karaduman'dan para karşılığı reçete aldıklarını ve bu hapları sadece kendilerinin kullandıklarını öne sürdüler. Örneğin sanık Enes K., “Yaşım yetmediği için ailem üzerine reçete yazdırdım” diyerek durumu açıkladı. Harun A. ise tedavi sürecinin ardından ilaçları tanıdıklarına yazdırdığını belirtti.

Operasyon ve Tutuklamalar

Olay, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 24 Nisan 2024'te Karaduman hakkında elde ettiği bilgilere dayanarak gerçekleşti. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Karaduman'ın da bulunduğu 36 kişi tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Pazarlık Suçlamaları ve Gelişmeler

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine dikkat çekecek noktaları vurguladığında, “İlaçları kendim kullandım” diyen bazı sanıkların, belirli aralıklarla tekrar tekrar reçete aldıklarına dair delillerin mevcut olduğunun notunu düştü. Duruşma, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesiyle ertelendi.

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