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Konya'da Savunma Sanayi Zirvesi Başladı

Savunma sanayisi ve havacılık alanında önemli bir etkinlik olan savunma sanayi zirvesi, Konya'daki üniversitelerin desteğiyle başladı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 13:05
Konya'da Savunma Sanayi Zirvesi Başladı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Konya'da düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Efendioğlu, 'Bu hafta perşembe günü yerli ve milli bir gemi olmasıyla gurur duyduğumuz, donanmamızın, deniz kuvvetlerimizin incisi TCG Anadolu gemimizle İstanbul'dan Çanakkale'ye 500 genç arkadaşımızı götüreceğiz' diyerek, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin Gelişimi İçin Destek

Etkinlikte konuşan Efendioğlu, Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrencilere projelerine destek sağladıklarını belirtti. 'Bu desteğin amacı, gençlerin tecrübe kazanmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak' ifadelerini kullanan Efendioğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin projeleri için bakanlık olarak önemli destekler verdiklerini kaydetti. Hakkari'den Muğla'ya kadar 81 ilde gerçekleştirilen 3. dönem projelerinin başarıyla sürdüğünü aktardı.

Konya'nın Savunma Sanayisi Açısından Önemi

Konya'nın savunma sanayisi ve havacılık alanında ön plana çıktığını vurgulayan Efendioğlu, bu şehirdeki üniversitelerin öğrencilere bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri için sundukları imkanların büyük olduğunu belirtti.

3. Ana Jet Üssü Komutanı'ndan Görüşler

Zirveye katılan 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, savunma sanayisinin sadece savaş için değil, barışın idamesi için de hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. 'Bu tür faaliyetlerle zihinlerinizde bir kıvılcım oluşacak, gönüllerinize cesaret gelecek' diyen Kuş, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini önerdi.

Fakülte Dekanlarından Destek

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dilmeç de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, savunma sanayisi temsilcileri ile öğrenci ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirttiler.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve AR-GE Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve AR-GE Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kapsül Teknoloji Platformu desteğiyle NEÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi başladı. Zirvenin açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, konuşma yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve AR-GE Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve AR-GE Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kapsül Teknoloji Platformu desteğiyle NEÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi başladı. Zirvenin açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, konuşma yaptı.

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