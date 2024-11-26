Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, İ.K. ve M.P. arasında çıkan bir tartışma sonrasında gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik artarak kavga haline dönüştü.

Olay sırasında M.P., İ.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Olayın hemen ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.K. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.P.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın detayları ve nedenlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.