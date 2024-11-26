DOLAR
34,63 -0,01%
EURO
36,38 -0,12%
ALTIN
2.932,63 -0,08%
BITCOIN
3.176.113,36 -0,21%

Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 23:49
Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, İ.K. ve M.P. arasında çıkan bir tartışma sonrasında gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik artarak kavga haline dönüştü.

Olay sırasında M.P., İ.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Olayın hemen ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.K. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.P.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın detayları ve nedenlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı
2
Gündem Özeti: 27 Kasım 2024'te TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları
3
İrlanda, Lübnan'daki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı
4
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi TBMM'de Görüşüldü
5
Biden'dan İsrail-Lübnan Ateşkesi Duyurusu ve Gazze İçin Yeni Girişim
6
Netanyahu'dan Biden'a Ateşkes Teşekkürü
7
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye Sert Eleştiriler

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor