Konya'da Sinir Krizi Geçiren Kişinin Evinde Yangın Çıktı

Yangın Konya'nın Meram İlçesinde Çıktı

Konya'nın Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Değirmen Sokak'ta, bir kişinin evinde yangın çıktı. Olay, birinci katında meydana gelen patlama sesiyle başladı ve mahalle sakinleri hemen polis ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye Ekibi Hızla Müdahale Etti

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını dışarıdan müdahaleyle kontrol altına aldı. Ekipler, yangın sırasında evde bulunan A.G'yi de dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı. A.G'nin boğazına bıçak dayaması dikkat çekerken, olay sonrası yaşadığı psikolojik sorunlar hakkında bilgi verildi.

A.G. Hastaneye Kaldırıldı

İddialara göre, A.G, eşinden boşandıktan sonra psikolojik problemler yaşamaya başlamıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen A.G, olaydan sonra dumandan etkilendiği belirlenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili resmi soruşturma sürmekte olup, yetkililer konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyor.

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin evinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.