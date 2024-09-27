Konya’da Sonik Patlama Paniğe Neden Oldu: Eğitim Uçuşundan Kaynaklandığı Açıklandı

Konya, 27 Eylül 2024 tarihinde, saat 11:20 sularında şehir genelinde duyulan şiddetli bir patlama sesiyle kısa süreli bir panik yaşadı. Patlamanın ardından binaların camları sallandı, vatandaşlar korku dolu anlar geçirdi. Ancak yetkililerden gelen açıklamalara göre, patlamanın kaynağı eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının ses hızını aşmasıyla meydana gelen sonik patlama olarak belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.



SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlamalar, ses hızını aşan nesnelerin oluşturduğu şok dalgalarından kaynaklanır. Genellikle bir patlama sesi ya da gök gürültüsüne benzer bir gürültü olarak algılanır. Sesin ani ve güçlü bir şekilde yayılmasıyla, etrafındaki binaların camları sallanabilir, hatta bazı durumlarda maddi hasara da neden olabilir. Konya’da yaşanan olayda ise sonik patlamanın, eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiği bildirildi.

KONYALILAR PANİK YAŞADI

Olayın yaşandığı saatlerde, Konya’da büyük bir patlama sesi duyuldu. Şehrin farklı noktalarında hissedilen patlama sesi, vatandaşları korkuttu. Birçok kişi, aniden camlarının sallanması ve patlama sesine benzer bir gürültüyle karşı karşıya kalınca, deprem ya da başka bir tehlike olabileceğini düşündü. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, yaşadıkları sarsıntıyı sosyal medya hesaplarından paylaşarak olayın boyutlarını gözler önüne serdi.

Birçok vatandaş sosyal medya üzerinden yaşanan olayı anlamaya çalıştı ve resmi makamlardan açıklama bekledi. Kısa süre sonra yetkililerden gelen açıklama ise korkuları yatıştırdı.