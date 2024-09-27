DOLAR
34,19 -0,14%
EURO
38,17 0,35%
ALTIN
2.928,2 0,17%
BITCOIN
2.248.395,52 -1,6%

Konya’da Sonik Patlama Paniğe Neden Oldu: Eğitim Uçuşundan Kaynaklandığı Açıklandı

27 Eylül 2024 tarihinde Konya'da duyulan sonik patlama sesi, şehirde paniğe yol açtı. Yetkililer, olayın eğitim uçuşu sırasında yaşandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:21
Konya’da Sonik Patlama Paniğe Neden Oldu: Eğitim Uçuşundan Kaynaklandığı Açıklandı

Konya, 27 Eylül 2024 tarihinde, saat 11:20 sularında şehir genelinde duyulan şiddetli bir patlama sesiyle kısa süreli bir panik yaşadı. Patlamanın ardından binaların camları sallandı, vatandaşlar korku dolu anlar geçirdi. Ancak yetkililerden gelen açıklamalara göre, patlamanın kaynağı eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının ses hızını aşmasıyla meydana gelen sonik patlama olarak belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlamalar, ses hızını aşan nesnelerin oluşturduğu şok dalgalarından kaynaklanır. Genellikle bir patlama sesi ya da gök gürültüsüne benzer bir gürültü olarak algılanır. Sesin ani ve güçlü bir şekilde yayılmasıyla, etrafındaki binaların camları sallanabilir, hatta bazı durumlarda maddi hasara da neden olabilir. Konya’da yaşanan olayda ise sonik patlamanın, eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiği bildirildi.

KONYALILAR PANİK YAŞADI

Olayın yaşandığı saatlerde, Konya’da büyük bir patlama sesi duyuldu. Şehrin farklı noktalarında hissedilen patlama sesi, vatandaşları korkuttu. Birçok kişi, aniden camlarının sallanması ve patlama sesine benzer bir gürültüyle karşı karşıya kalınca, deprem ya da başka bir tehlike olabileceğini düşündü. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, yaşadıkları sarsıntıyı sosyal medya hesaplarından paylaşarak olayın boyutlarını gözler önüne serdi.

Birçok vatandaş sosyal medya üzerinden yaşanan olayı anlamaya çalıştı ve resmi makamlardan açıklama bekledi. Kısa süre sonra yetkililerden gelen açıklama ise korkuları yatıştırdı.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İrlanda'da İsrail'in İşgal Ürünlerine Karşı Büyük Yürüyüş
2
Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Katkısı ve Yemin Töreni
3
Endonezya'da Kaçak Altın Madeni Toprak Kayması: 15 Kayıp
4
Kocaeli'de TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı
5
Kapadokya: Dünya Turizminin Gözde Merkezi
6
Sıfır Atık Hareketi 7 Yaşında, Emine Erdoğan'dan Önemli Mesajlar
7
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül'de Başlıyor

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta