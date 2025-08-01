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Konya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:54
Konya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Konya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay, H.A. yönetimindeki 42 BDB 02 plakalı otomobilin seyir halindeyken Küçükavşar Mahallesi'nde su kanalına düşmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan S.U. ve B.B., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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