DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,33 -0,01%
ALTIN
2.821,56 0,76%
BITCOIN
3.125.193,61 -0,98%

Konya'da Süt Tankeri ile Kamyon Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Süt tankeri ile kamyonun çarpıştığı olayda, trafik durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:09
Konya'da Süt Tankeri ile Kamyon Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da süt tankeri ile kamyonun çarpıştığı kaza, iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. 25 yaşındaki Recep S.'nin kullandığı 42 ASH 729 plakalı süt tankeri, Konya-İstanbul kara yolunun 37. kilometresinde, karşı yönden gelen 38 yaşındaki Hamit B.'nin kullandığı 42 DSB 36 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerinde hayatını kaybeden sürücülerin cansız bedenlerini hastane morguna taşıdı.

Kaza nedeniyle trafik akışı dururken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Daha sonra ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
3
3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı
4
Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü
5
Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor
6
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı
7
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!