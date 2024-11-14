Konya'da Süt Tankeri ile Kamyon Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da süt tankeri ile kamyonun çarpıştığı kaza, iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. 25 yaşındaki Recep S.'nin kullandığı 42 ASH 729 plakalı süt tankeri, Konya-İstanbul kara yolunun 37. kilometresinde, karşı yönden gelen 38 yaşındaki Hamit B.'nin kullandığı 42 DSB 36 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerinde hayatını kaybeden sürücülerin cansız bedenlerini hastane morguna taşıdı.

Kaza nedeniyle trafik akışı dururken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Daha sonra ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.