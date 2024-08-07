Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonete Otomobil Çarptı: 8 Yaralı

Konya'da Kazada 8 Tarım İşçisi Yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tarım işçilerini taşıyan kamyonete çarptığı bildirildi. Kazada toplamda 8 kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Saray Mahallesi civarında gerçekleşti. Kağan Koldaş tarafından kullanılan 35 BUJ 644 plakalı otomobil, 42 EAL 77 plakalı kamyonete, sürücü Serkan Nadir yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Yaralılar ve Hastaneye Kaldırma Süreci

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin devrilmesi sonucu, sürücülerden Serkan Nadir ve aynı araçta bulunan tarım işçileri Zennur Yılmaz (45), Nebahat Nadir (37), Gülnaz Okumuş (44), Ayşe Yıldız (26), Dudu Çetin (47), Atiye Aktay (53) ve Emine Aktaş (61) yaralandı.

Yaralılar, Akşehir'deki hastanelere sevk edildi. Bu yaralılardan, durumu ağır olan Ayşe Yıldız ve Dudu Çetin'in tedavi için Konya'ya gönderildiği öğrenildi.