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Konya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın Panik Yarattı

Meram'daki tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, tadilat sırasında kaynak makinesinin alev alması sonucu başladı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:15
Konya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın Panik Yarattı

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangının, tadilat esnasında kaynak makinesinin alev alması sonucu başladığı bildirildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın haberinin alınmasının ardından çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için gerekli tüm önlemleri alıyor. Yangının sebepleri hakkında detaylı bir inceleme başlatıldığı da bildirildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince...

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince...

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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