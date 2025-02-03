Konya'da Tehlikeli İki Bina Mühürlendi

Yıkılma Tehlikesi Olan Binalar Mühürlendi

Konya'nın Karatay ilçesinde, Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde zemin kattaki iş yerlerinde yapılan denetimlerde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen iki yığma bina mühürlenerek boşaltıldı. Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, can güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edilen bu yapılar için derhal önlem aldı.

Belediyeden Açıklama

Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemize yapılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü aşamasında, binanın zemin katındaki 3 dükkanın ara duvarlarının kaldırıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, yapının yığma olması nedeniyle can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği için İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden işlem başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Yerel İşletmelerin Endişesi

Mühürlenen 4 katlı binanın bitişiğindeki iş yeri sahibi Hatice Çolak Tembel, zabıta ekiplerinin bölgede yaptığı kontrol sırasında tüm binaların incelendiğini belirtti. Yan binalarının da yıkılabileceğinden endişe duyduğunu vurgulayan Tembel, “Bitişiğimizdeki marketin ara duvarları kaldırıldığı ve binanın göçme riski olduğu için mühürlediler. Bizim binamızda bir sıkıntı yok, faaliyete devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tembel, yakın zamanda Konya'da bir bina yıkıldığını hatırlatarak ayrıca, “Binalarımızın alt yapıları ve kolonlarıyla ilgili bir sorun varsa bence yıkılması gerekiyor. Zaten binalar çok eski ve yan yana. O binanın yıkılması, bizim binalarımızın da yıkılmasına neden olabilir” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi.

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi.