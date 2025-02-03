DOLAR
35,98 -0,33%
EURO
36,94 0,74%
ALTIN
3.254,76 -0,91%
BITCOIN
3.405.082,62 3,26%

Konya'da Tehlikeli İki Bina Mühürlendi

Konya'nın Karatay ilçesinde, yıkılma tehlikesi taşıyan iki bina mühürlendi. Zemin katta yapılan denetimlerde tehlike belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:00
Konya'da Tehlikeli İki Bina Mühürlendi

Yıkılma Tehlikesi Olan Binalar Mühürlendi

Konya'nın Karatay ilçesinde, Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde zemin kattaki iş yerlerinde yapılan denetimlerde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen iki yığma bina mühürlenerek boşaltıldı. Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, can güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edilen bu yapılar için derhal önlem aldı.

Belediyeden Açıklama

Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemize yapılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü aşamasında, binanın zemin katındaki 3 dükkanın ara duvarlarının kaldırıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, yapının yığma olması nedeniyle can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği için İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden işlem başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Yerel İşletmelerin Endişesi

Mühürlenen 4 katlı binanın bitişiğindeki iş yeri sahibi Hatice Çolak Tembel, zabıta ekiplerinin bölgede yaptığı kontrol sırasında tüm binaların incelendiğini belirtti. Yan binalarının da yıkılabileceğinden endişe duyduğunu vurgulayan Tembel, “Bitişiğimizdeki marketin ara duvarları kaldırıldığı ve binanın göçme riski olduğu için mühürlediler. Bizim binamızda bir sıkıntı yok, faaliyete devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tembel, yakın zamanda Konya'da bir bina yıkıldığını hatırlatarak ayrıca, “Binalarımızın alt yapıları ve kolonlarıyla ilgili bir sorun varsa bence yıkılması gerekiyor. Zaten binalar çok eski ve yan yana. O binanın yıkılması, bizim binalarımızın da yıkılmasına neden olabilir” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2...

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi.

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2...

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde 570 Deprem Artışı Kaydedildi
2
Çanakkale'de Korkunç Cinayet: İsmail D. Evinde Ölü Bulundu
3
Almanya ve Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya Yıllık 200 Bin Ton Yeşil Hidrojen İhracatı Anlaşması
4
Antalya'da Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
5
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz'
6
Şanlıurfa'da Kamyonun Üst Geçitten Düşmesi: 3 Ölü, 22 Yaralı
7
Samsun'da Tragik Kaza: İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!