DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,32 -0,21%
ALTIN
3.023,49 1,53%
BITCOIN
2.422.830,84 2,67%

Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:38
Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Konya'nın Beyşehir İlçesinde Trafik Kazası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 28 Ekim gecesi meydana gelen bir trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda, bir sürücü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Kazanın Detayları

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 21 yaşındaki Ömer Kara'nın kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobilin, sürücüsü H.K. olan 42 H 4400 plakalı aracı sollamak isterken çarptığı görünmektedir. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak bir ağaca çarpmıştır.

Kazanın Sonuçları

Kaza sonucunda sürücü Ömer Kara, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 20 yaşındaki T.A.K. araçta sıkışarak ağır yaralanmıştır. Kaza sonrasında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgiler sağlamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brand Week İstanbul 2023: Bir Tarihin Başlangıcı
2
Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklama
4
İstanbul'da Kargo Gemisinde Vincin Devrilmesi Sonucu Yaralanmalar
5
Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
6
Fethiye'de Polise Saldıran Köpek Olayı Görüntülendi
7
İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı