Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Konya'nın Beyşehir İlçesinde Trafik Kazası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 28 Ekim gecesi meydana gelen bir trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda, bir sürücü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Kazanın Detayları

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 21 yaşındaki Ömer Kara'nın kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobilin, sürücüsü H.K. olan 42 H 4400 plakalı aracı sollamak isterken çarptığı görünmektedir. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak bir ağaca çarpmıştır.

Kazanın Sonuçları

Kaza sonucunda sürücü Ömer Kara, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 20 yaşındaki T.A.K. araçta sıkışarak ağır yaralanmıştır. Kaza sonrasında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgiler sağlamaktadır.