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Konya'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti

Konya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı ve 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:55
Konya'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti

Konya'da Trafik Kavgasının Sonucu Ölümle Bitti

Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte yaşanan bir tartışma sonucunda bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı ve ona yardım eden 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikşah Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası hemen harekete geçti. 18 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Yaşar, bir yol verme meselesi yüzünden bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı; ancak maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlının Takibi ve Yakalanması

Polis, cinayet zanlısı Batuhan B. (23) hakkında yaptığı araştırmalarda, zanlının olay yerinden kaçmak için sürekli yer değiştirdiğini tespit etti. İlk olarak Karatay ilçesindeki bir çiftlikte saklanan Batuhan B., daha sonra İsmil Mahallesi'nde bir başka eve geçti.

Zanlı, burada farelerden korktuğu için yer değiştirip bağ evine geçti. Ancak bu sırada, bağ evinden çıkartılan Batuhan B., bir kamyon taşıması sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Ardından Gözaltılar

Polis, soruşturmaya devam ederken, Batuhan B.'nin yardımına koşan 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Batuhan B. ifadesinde, seyir halindeyken önüne geçen Yaşar'ın drift yaptığını iddia ederek, bu yüzden aralarında bir tartışma çıktığını ve bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini belirtti.

Adalet Yolu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinlemesine devam ettiği bildiriliyor.

Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı ile ona yardım eden 8...

Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı ile ona yardım eden 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı ile ona yardım eden 8...

Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı ile ona yardım eden 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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