Konya'da Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Konya'da Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödül töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından, Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi vesellem) doğumunun bin 500. yılı onuruna düzenlenen "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması" için ödül töreni gerçekleştirildi.

IRCICA'dan teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen törende konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, ilk defa açılan naat yarışmasının 5 dilde gerçekleştirildiğini vurguladı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Altay: Konya gönül şehridir

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana şehri Konya'nın asırlardır kalemi, kelamı ve gönlü aynı hizada tutmayı başarmış bir medeniyet merkezi olduğunu belirtti. Altay, "Konya’nın Belde-i Muhayyere olarak anılması, bu şehrin gönül dünyamızdaki müstesna yerini anlatan derin bir hatıranın izlerini taşır" ifadelerini kullandı.

Altay, Peygamber sevgisini anlatarak, "Konya, Peygamber sevgisini sessizce, gönülden ve köklü bir sadakatle yaşatan; muhabbeti tevazu ile yoğuran bir gönül şehri olarak asırlardır ayakta durmaktadır" dedi ve Şeb-i Arus törenlerinin şehrin maneviyatını doruk noktasına taşıdığını kaydetti.

Başkan Altay ayrıca, Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi vesellem) insanlığa rehberlik eden örnek kişiliğine dikkat çekerek, "İki cihan güneşi efendimiz, karanlık çağlara nur, kırık kalplere şifa, umutsuzluğa umut olmuş bir peygamberdir. Onu övmek; aslında yüce bir hakikati teslim etmektir" dedi ve naatın bu sevgi ve hürmeti dile getirmenin zarif yolu olduğunu ifade etti.

Yarışmanın önemi ve teşekkürler

Altay, yarışmanın Konya'nın köklü geleneğinin çağımızdaki güçlü bir yansıması olduğunu belirterek, farklı coğrafyalardan gelen eserlerin ortak bir sevgi ikliminde buluştuğunu söyledi. Alanında yetkin isimlerce değerlendirilen eserlerin hepsini tebrik eden Altay, özellikle IRCICA'ya ve emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Altay, "Bu vesileyle, IRCICA Genel Direktörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıça, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza, jüri üyelerimize ve bu gönül yolculuğuna kelamlarıyla katkı sunan tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Dereceye girenler

5 dilde düzenlenen ve 23 ülkeden katılımın olduğu yarışmada birinci, Moritanya’dan Mohamed Lemine Cherif Sid El Hadi oldu. İkinciliği Fas’tan Ilyass Amhrar ve İran’dan Hosein Esmaili paylaştı. Üçüncüler ise Endonezya’dan Bagja Putra ve Türkiye’den Kerim Ak olarak açıklandı.

Mansiyon ödüllerine ise Kenan Yavuzarslan, Yaşar Bayar ve Mehmet Lütfullah Yıldırım layık görüldü.

