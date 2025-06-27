Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Konya'nın Akşehir ilçesinde Uyuşturucu Operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek önemli bir başarı elde etti.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında I.O, İ.Ö ve A.A bulunmaktadır. Bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Tutuklanması

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu operasyon, Akşehir'deki uyuşturucu ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı.