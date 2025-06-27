DOLAR
39,88 -0,24%
EURO
46,76 0,2%
ALTIN
4.199,42 1,38%
BITCOIN
4.278.481,53 0,43%

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:55
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Konya'nın Akşehir ilçesinde Uyuşturucu Operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek önemli bir başarı elde etti.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında I.O, İ.Ö ve A.A bulunmaktadır. Bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Tutuklanması

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu operasyon, Akşehir'deki uyuşturucu ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi
2
Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!
4
100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor
5
YÖK Bilim Kafe: 'Evrende Su Arayışı' Söyleşisi Gerçekleşti
6
Hitit Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran