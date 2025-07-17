Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Karı Koca Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu Seydişehir'de Tutuklamalarla Sonuçlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük bir şok etkisi yarattı. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Durum Tespiti ve Gözaltılar

Ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir aracı durdurdu. Araçta ve içinde bulunan D.A.T. ile Z.A.T. adlı şahısların üzerlerinde yapılan arama sonucunda toplamda 8 parça halinde uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan karı koca, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bu gelişmeyi öğrenen Z.A.T., adliyede baygınlık geçirdi ve olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri ve polis eşliğinde Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'daki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlar atıldığını bir kez daha gösterirken, otoriteler bu tür suçların önlenmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.