Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Konya'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getiren kanalların deşifresine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

İlgili ekipler, operasyonda öncü ve artçı olarak hareket eden iki aracı durdurarak detaylı arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda, araçlardan birinde toplam 4 kilo 50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon, uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 kilo 50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.