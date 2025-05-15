Konya'daki 5,2 Büyüklüğündeki Deprem Hakkında Uzman Açıklaması

Konya'daki Deprem Üzerine Önemli Açıklama

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arık, "Vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok. Bu tarz depremlerde çok fazla büyük etki beklemeyiz" ifadelerini kullandı.

Tuz Gölü Fay Hattı ve Deprem Riski

Prof. Dr. Arık, Konya'nın ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha az deprem riski taşıdığını belirtti ve depremin Tuz Gölü'nün batı kesimindeki fay hattına bağlı olduğunu ifade etti.

Arık, depremin oluştuğu bölgedeki fayların durumunu değerlendirerek, "Burada fayların olduğu biliniyor. Bölge içinde meydana gelen depremin olduğu yerde çok fazla diri fay gözlenmiyor. Bu nedenle bölgede depremin olağan olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Hazırlıklı Olmak Önemli

Ayrıca, Bu tür depremlerde dikkatli olmakta yarar var şeklinde uyarıda bulundu. Arık, depremin sadece tek bir olay olarak değerlendirilmesi gerektiğini, geçenlerde Cihanbeyli ile Kulu arasında meydana gelen deprem ile karşılaştırılabileceğini vurguladı.

Son olarak, Prof. Dr. Arık, depremlerin ne zaman olacağını tahmin etmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Deprem ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gerekiyor" diye konuştu.

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.