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Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşoluk Apartmanı'nın çökme nedenini araştırmak için detaylı inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:15
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Taşoluk Apartmanı Açıklaması

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından derinlemesine bir araştırma sürecine geçildiği belirtildi.

Soruşturma Süreci ve İncelemeler

Başsavcı Halil İnal tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcıları, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, mimar, jeoloji, inşaat ve yüksek elektrik mühendisleri ile iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyetinin, binanın enkazında yıkım nedenlerini belirlemek üzere detaylı incelemeler yaptığı vurgulandı.

Bilirkişiler tarafından alınan örneklerin, laboratuvar ortamında incelenerek bir rapor düzenleneceği ve bu raporun soruşturma dosyasına sunulacağı ifade edildi. Ayrıca, gözaltındaki şüphelilerin gözaltı sürelerinin, ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatıldığı kaydedildi.

Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiği konusunda kamuoyuna bilgiler verilmesi amaçlanıyor.

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