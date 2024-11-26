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Konya'daki Kazada Sağlıkçının Merhameti: Çocuk Üşümemesi İçin Kendi Çoraplarını Giydirdi

Konya'da bir sağlıkçı, trafik kazasında yaralanan çocuğa üşüdüğü için kendi çoraplarını giydirdi. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:48
Konya'daki Kazada Sağlıkçının Merhameti: Çocuk Üşümemesi İçin Kendi Çoraplarını Giydirdi

Konya’da gerçekleşen bir trafik kazasında, yaralı bir çocuğa üşüdüğü için kendi çoraplarını giydiren acil tıp teknisyeni Aysel Göçer, yaşadığı duygusal anları paylaştı.

32 yaşındaki Göçer, yaklaşık 11 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyor ve Düzce'ye hasta nakli için giderken karşılaştığı kazada yaralanan aileye yardım etmek amacıyla olay yerine gitti.

24 Kasım’da Konya-Ankara kara yolu Karaömerler mevkisinde meydana gelen kazada, yaralı çocukların durumu can sıkıcıydı. Hem anne hem de baba yaralanmış, küçük Eymen ise ayakkabısız ve çorapsız kalmıştı. Göçer, çocuğun soğukta titrediğini görünce, kendi çoraplarını çıkararak onu giydirdi.

Yürek ısıtan bu anların videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Göçer, yaşananları AA muhabirine şöyle anlattı: "Ambulansımız sıcaktı ama yine de battaniyeyle ısıtmaya çalıştık. Çocuğumuz o an soğukta titremeşekildeydim. Benim de 5 yaşında bir oğlum var. O an onu kendi evladım gibi düşündüm ve hiç düşünmeden çorabımı ona giydirdim.”

Eymen’in teşekkür etmesi üzerine Göçer, “Ben de ona çok yakıştığını söyledim ve bu şekilde hastaneye gönderdik.” diye konuştu.

Göçer, sağlık çalışanlarının toplumda önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak: "Herkesin yarasına dokunmaya çalışan insanlarız. Kendimizi geri plana atıp başkalarının iyiliği için çabalarız." dedi.

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Göçer’e telefonla ulaşarak duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan küçük çocuğa ayakları üşüdüğü gerekçesiyle kendi...

Konya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan küçük çocuğa ayakları üşüdüğü gerekçesiyle kendi çoraplarını çıkarıp giydiren acil tıp teknisyeni (ATT) Aysel Göçer, hasta nakli için geldiği Düzce'de yaşadıklarını anlattı.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan küçük çocuğa ayakları üşüdüğü gerekçesiyle kendi...

Konya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan küçük çocuğa ayakları üşüdüğü gerekçesiyle kendi çoraplarını çıkarıp giydiren acil tıp teknisyeni (ATT) Aysel Göçer, hasta nakli için geldiği Düzce'de yaşadıklarını anlattı.

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