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Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi

Konya'da tarlaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 1'i bebek 3 kişi, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 19:51
Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi

Konya'daki Trafik Kazası Sonrası Üzücü Huzur

Konya'nın Derebucak ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek toplam 3 kişi, Kocaeli'de defnedildi. Beyşehir-Antalya kara yolunda 11 Temmuz'da yaşanan üzücü olayda Feyzanur Tatlı ile iki aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve kardeşi Ayşe Sultan Genç yaşamlarını yitirmişti.

Cenaze Töreni Detayları

Cenazeler, Kocaeli'ye getirildikten sonra Gebze ilçesindeki Çoban Mustafapaşa Camisi'nde kılınan ikindi vakti namazının ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi. Törene, kazada yaralanan Bekir Tatlı'nın yanı sıra aile yakınları, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık ve birçok vatandaş katıldı.

Kaza Bilgileri

Elektromanyetik bir kavşakta meydana gelen kazada, Bekir Tatlı (37) yönetimindeki 34 FG 0032 plakalı otomobil, tarlaya devrildi. Kazada sürücünün eşi Feyzanur Tatlı (32), kız kardeşi Ayşe Sultan Genç (11) ve iki aylık bebeği Bilge Kaan Tatlı olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü ve araçtaki kayınpederi Bayram Genç ile kayınvalidesi Gülnur Genç, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bekir Tatlı'nın Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olduğu öğrenildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde önceki gün tarlaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 1'i bebek 3...

Konya'nın Derebucak ilçesinde önceki gün tarlaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 1'i bebek 3 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde önceki gün tarlaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 1'i bebek 3...

Konya'nın Derebucak ilçesinde önceki gün tarlaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 1'i bebek 3 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi.

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