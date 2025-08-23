DOLAR
Konya Doğanhisar'da çekici-otomobil çarpışması: 3 ölü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu çekici devrildi ve yangın çıktı; 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:21
Kaza ve müdahale ayrıntıları

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Kuz Mahallesi Yeni Doğanhisar Caddesi Çevre Yolunda meydana gelen kazada bir çekici ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çekici yol kenarındaki dereye devrildi ve araçta yangın çıktı.

Çekici sürücüsü Ahmet K. idaresindeki araç ile İsmail A. idaresindeki 80 EL 838 plakalı otomobilin karıştığı kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, çekici sürücüsü Ahmet K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü İsmail A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi; her iki kişi de hastanede yaşamını yitirdi.

