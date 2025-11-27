Konya Ereğli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki 06 ZYR 08 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların ilk müdahalesi ve itfaiyenin söndürmesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:22
Vatandaş müdahalesi sayesinde alevler itfaiye gelene dek kontrol altında tutuldu

Olay, Şinasi Mahallesi Anıt Caddesi üzeri eski itfaiye kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZYR 08 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi.

Sürücü aracı durdurarak otomobilden indi. Çevredeki vatandaşların yaptığı ilk müdahalenin ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

