Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan'da Lezzet Şöleni

Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya GastroFest başladı. Festival, 4-7 Eylül tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılış töreninde Konya mutfağının Mevlevi kültürüne dayanan ve ülkenin önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi mutfağından günümüze uzanan gastro kültürel mirasının taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Altay, belediyenin 2019'da başlattığı gastronomi serüveninin her yıl büyüdüğünü belirterek, "Coğrafi işaretli ürün sayımızı 86'ya yükselttik. 2021 ve 2022'de GastroFestlerde hem meşhur yemeklerimizi hem de unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi gün yüzüne çıkardık. Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya'mızın gastronomi yolculuğunun en önemli durağı oldu." ifadelerini kullandı.

Program ve Etkinlikler

Festivalde 100 esnaf stant kurulacak; ziyaretçiler 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 konser ve 180’e yakın ünlü şefin ustalık gösterileriyle buluşacak. Ayrıca çocuklara yönelik özel etkinlikler, sergiler, 12 kategoride yarışmalar ve sıfır atık uygulamalarını içeren çok yönlü bir program yer alıyor.

Altay, bu çeşitliliğin Konya'nın tarihle ve kültürle yoğrulmuş bir şehir olmasının yanı sıra gastronomi ve sürdürülebilir yaşam merkezi olduğunun da göstergesi olduğunu söyledi.

Açılış Töreni ve Ritüeller

Konya Valisi İbrahim Akın ise festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve etkinliklerin gelecek kuşaklara ilham vereceğine inandığını belirterek, "Etkinliklerimiz çeşitliliği ve zenginliğiyle gerçekten gurur verici." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından üniversitelerin aşçılık bölümünden mezun olanları temsilen 4 öğrenciye kuşak giydirildi. Mevlevi mutfağı aşçısı ve Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nden getirilen tuzun, protokol üyeleri tarafından Türk mutfağında bolluk ve bereketin simgesi olan toyga çorbası'na atılmasıyla tören devam etti. Ardından stantlar gezildi ve festival resmî olarak başladı.