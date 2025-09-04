DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan'da Lezzet Şöleni

Konya GastroFest, 4-7 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde başlarken, festivalde 100 stant, 60 söyleşi, 40 atölye ve 180'e yakın şef yer alacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:44
Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan'da Lezzet Şöleni

Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya GastroFest başladı. Festival, 4-7 Eylül tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılış töreninde Konya mutfağının Mevlevi kültürüne dayanan ve ülkenin önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi mutfağından günümüze uzanan gastro kültürel mirasının taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Altay, belediyenin 2019'da başlattığı gastronomi serüveninin her yıl büyüdüğünü belirterek, "Coğrafi işaretli ürün sayımızı 86'ya yükselttik. 2021 ve 2022'de GastroFestlerde hem meşhur yemeklerimizi hem de unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi gün yüzüne çıkardık. Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya'mızın gastronomi yolculuğunun en önemli durağı oldu." ifadelerini kullandı.

Program ve Etkinlikler

Festivalde 100 esnaf stant kurulacak; ziyaretçiler 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 konser ve 180’e yakın ünlü şefin ustalık gösterileriyle buluşacak. Ayrıca çocuklara yönelik özel etkinlikler, sergiler, 12 kategoride yarışmalar ve sıfır atık uygulamalarını içeren çok yönlü bir program yer alıyor.

Altay, bu çeşitliliğin Konya'nın tarihle ve kültürle yoğrulmuş bir şehir olmasının yanı sıra gastronomi ve sürdürülebilir yaşam merkezi olduğunun da göstergesi olduğunu söyledi.

Açılış Töreni ve Ritüeller

Konya Valisi İbrahim Akın ise festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve etkinliklerin gelecek kuşaklara ilham vereceğine inandığını belirterek, "Etkinliklerimiz çeşitliliği ve zenginliğiyle gerçekten gurur verici." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından üniversitelerin aşçılık bölümünden mezun olanları temsilen 4 öğrenciye kuşak giydirildi. Mevlevi mutfağı aşçısı ve Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nden getirilen tuzun, protokol üyeleri tarafından Türk mutfağında bolluk ve bereketin simgesi olan toyga çorbası'na atılmasıyla tören devam etti. Ardından stantlar gezildi ve festival resmî olarak başladı.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda
3
Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde
4
Yenidoğan Çetesi Davası: Sanık ve Müşteki Beyanlarıyla Duruşma Yarına Ertelendi
5
Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan'da Lezzet Şöleni
6
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı
7
Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı