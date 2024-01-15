Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

FETÖ askeri mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon başlatıldı. Konya Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda 9 zanlı gözaltına alınırken, 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

8 İLDE FETÖ OPERASYONU



Konya Başsavcılığı'nın emriyle FETÖ şüphelilerine 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için arama sürüyor.

Konya merkezli yapılan FETÖ operasyonları İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplam 8 ilde yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.