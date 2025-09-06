Konya ve Aksaray'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Konya ve Aksaray'da vatandaşlar, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Konya

Yürüyüş, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edildi. Vatandaşlar Kılıçarslan Meydanı'nda toplanarak ellerinde bayrak ve pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü. Kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada Gazze'de süren hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının tüm dünyanın gözü önünde canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi. Ceylan, filonun 44 ülkeden insanların bir araya gelmesiyle oluştuğunu vurgulayarak, 'Küresel Sumud Filosu, insanlık vicdanının ortak yansımasıdır. Şunu unutmayalım, bu filolar insani yardım taşıyan teknelerden daha büyük bir anlama sahiptir. Bu filolar, tarihin bizleri sözlerimizle değil, en savunmasız anlarda insan hayatını korumak için attığımız adımlarla yargılayacağının farkında olduğumuzun kanıtıdır.' dedi.

Ceylan, Gazze için güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması ve Küresel Sumud Filosu'nun korunması gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasının ardından Konya'dan filoya katılan 4 gönüllü, cep telefonundan görüntülü bağlantıyla programa katılarak filo ve direnişin önemine değindi.

Aksaray

Aksaray'da da Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Yapılan duanın ardından grup adına konuşan Murat Görmez (Aksaray Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı), Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80'i aşkın gemi bulunduğunu söyledi.

Görmez, 'İnsanlığın bağrından gelen bir vicdanın sesi olmak için toplandık. Küresel Sumud Filosu, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermesi bakımından çok önemli. Gazze'de 2 yıldır yaşanan katliam ve soykırım tahammül edilemez duruma gelmiştir. Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. İşgal altındaki Filistin ve Gazze iade edilmedikçe kalıcı barış mümkün olmayacaktır. Sivil insanları, bebek, kadın, genç, ihtiyar ayrımı yapmaksızın soykırıma tabi tutmaktadır. İnsanlık tarihinin son yüzyılda gördüğü en büyük zulümlere karşı ayakta kalma mücadelesi veren Müslüman Gazze halkının yanında olmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Her iki kentteki yürüyüş ve konuşmalar, Küresel Sumud Filosuna destek ve Gazze için insani yardım koridoru taleplerini öne çıkardı.

