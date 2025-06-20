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Konya ve Çevresinde Öğrenciler Karnelerini Aldı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:49
Konya ve Çevresinde Öğrenciler Karnelerini Aldı

Öğrenci Karnelerinde Büyük Heyecan

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da öğrenciler, karne sevinci yaşadı. Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Osmangazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Akın ve beraberindekiler, karnelerini verdikleri öğrencilere başarılar diledi ve hediyeler takdim etti. Kent genelinde toplam 478 bin 791 öğrenciye karne verildi.

Afyonkarahisar'da Karneler Dağıtıldı

Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Beyyazı İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Yiğitbaşı, karnelerin sadece notlardan ibaret olmadığını, öğrencilerin çaba ve gelişimlerinin birer belgesi olduğunu ifade etti. Yaz tatiline giren öğrencilere bol bol dinlenmelerini, oyun oynamalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Öğrencilerin oratoryo ve halk oyunları gösterisi sunduğu törende karneleri dağıtıldı.

Aksaray ve Karaman'da Karneler Verildi

Aksaray'da, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Akhisar Köyü Necip Münire Önemli İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi. Kentte toplam 86 bin 50 öğrenci karne aldı. Kumbuzoğlu, öğrencilere eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Karaman'da ise, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Mehmet Çavaş İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı. Çiçekli, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Törene, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve çok sayıda veli katıldı.

Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci karne sevinci yaşadı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran...

Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci karne sevinci yaşadı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (ortada), AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven (sol 2), İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci (sağ 2) ve beraberindekiler, Beyyazı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci karne sevinci yaşadı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran...

Afyonkarahisar'da 142 bin 592 öğrenci karne sevinci yaşadı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (ortada), AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven (sol 2), İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci (sağ 2) ve beraberindekiler, Beyyazı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

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