Konya ve Çevresinde Yoğun Sis Hava Durumunu Etkiledi

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman çevresinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Konya kent merkezinde gece yarısından itibaren ortaya çıkan bu durum, sabah saatlerinde de devam etti.

Şehir merkezi ve çevre yollarında etkisini sürdüren yoğun sis, sürücülerin seyahat ederken takip mesafesini korumalarına zorunlu kıldı. Aksaray-Konya ve Aksaray-Ankara kara yollarında da sürücüler sıkıntılı anlar yaşadı.

Ayrıca, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman bölgelerinde sisin etkisi devam ediyor. Trafik ekipleri, Karaman-Konya, Karaman-Ereğli ve Karaman-Mersin kara yollarında sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Trafiğin yoğun olduğu alanlarda ise polis ve jandarma ekipleri devriye görevinde bulunarak güvenliği sağlamaya çalıştı.

Konya kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü. Yoğun sis, şehir merkezi ve çevre yollarda trafik akışını etkiledi.

Konya kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü. Yoğun sis, şehir merkezi ve çevre yollarda trafik akışını etkiledi.