Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ulaşım esnafının taleplerini dinledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ulaşım esnafıyla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Erçiftçi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ulaşım esnafını makamında ağırladı. Ziyarette esnafın talep ve beklentileri dinlendi, çözüm odaklı adımlar konuşuldu.

Toplantıda talepler dinlendi

Başkan Kotan, belediyecilik anlayışlarında "Katılımcı Belediyecilik" ilkesini benimsediklerini vurgulayarak ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti ve ulaşım esnafının her zaman yanında olduklarını yineledi. Erçiftçi ise kapsayıcı yaklaşım ve yol gösterici önerileri için Başkan Kotan’a teşekkür etti.

Kotan, "Bugünkü ziyaret için öncelikle Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Erçiftçi’ye, Yönetim Kurulu Üyelerine ve ulaşım esnafımıza teşekkür ediyorum. Kendilerinin talep ve beklentilerini dinledik ardından ise yapılabilecekleri konuştuk. Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan haliyle ulaşım esnafımız da etkilenmiş durumda. Tüm ulaşım esnafımızın daima yanındayız. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum"

Başkan Kotan taksi durağını ziyaret etti

Otobüs esnafıyla buluşmasının ardından sahaya inen Başkan Kotan, Konyaaltı’nda faaliyet gösteren Akdeniz Taksi Durağını ziyaret etti. Taksici esnafının taleplerini yerinde dinleyen Kotan, esnafla dayanışma ve iletişimin önemine dikkat çekti.

Kotan, "Taksici esnafımız, halkımızla birebir iletişimde olan bir meslek grubu. Onların düşünceleri bizler için çok kıymetli. Halkımızdan gelen talepleri bize aktarıyorlar. Konyaaltı’mızı onlarla birlikte yönetiyor olmaktan mutluluk duyuyor, kendilerine teşekkür ediyorum"

