Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2023'te açtığı Konyaaltı Karavan Park, yazda 8 bin misafirin ardından kış aylarında da yüksek dolulukla hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 12:00
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor

Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı’nda 2023 yılında hizmete açılan Karavan Park, yaz sezonundaki yoğun ilgiyi kış aylarında da sürdürüyor. Sezonda yaklaşık 8 bin karavan tatilcisinin konakladığı tesis, açıldığı günden bu yana toplam 10 bin 610 karavan ve 23 bin 334 ziyaretçi ağırladı.

Yazdan Kışa Süren Talep

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline çok yakın konumuyla tercih edilen Karavan Park, yaz aylarında görülen yoğunluğu kış sezonunda da koruyor. Kış aylarında mevcut karavan sayısının hâlâ yüksek olması, tesise duyulan ihtiyacın yıl boyu devam ettiğini gösteriyor.

Tesis Özellikleri ve İmkanlar

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesinde yer alan Karavan Park, 70 araç kapasiteli olarak planlandı. Bu kapasitenin 50’sinde en fazla bir haftalık, 20’sinde ise aylık konaklama imkânı bulunuyor. 4 bin 144 metrekarelik alana yayılan tesis, Avrupa karavancılar yol ağıyla bağlantılı olması sayesinde de dikkat çekiyor.

Karavan Park, konuklarına elektrik, altyapı, tuvalet, banyo, çamaşırhane, gri su gideri ve mutfak gibi temel hizmetleri sunuyor. Konaklayan tatilciler sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti sıkça dile getiriyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KONYAALTI’NDA HİZMETE AÇILAN KARAVAN PARK, YOĞUN GEÇEN...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KONYAALTI’NDA HİZMETE AÇILAN KARAVAN PARK, YOĞUN GEÇEN YAZ SEZONUNUN ARDINDAN KIŞ AYLARINDA DA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR. YAZ DÖNEMİNDE TATİLCİLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖREN KARAVAN PARK, SEZON BOYUNCA YAKLAŞIK 8 BİN TATİLCİYİ KONUK ETTİ.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KONYAALTI’NDA HİZMETE AÇILAN KARAVAN PARK, YOĞUN GEÇEN...

İLGİLİ HABERLER

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da 2 Günde 204 Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
2
Prematüre Bebeklerde 'Altın Saat' Hayat Kurtarıyor
3
Adana'da Gizli Kamera Skandalı: Gündoğdu Koleji'nde Resim Öğretmeni E.İ. Tutuklandı
4
Milyonluk Develer Gelin Gibi Süsleniyor: Saraçlarda Sezon Yoğunluğu
5
Kırklareli Vize'de Yerli ve Milli Yulaf Çeşitleri Demonstrasyonu
6
Adana'da yaya geçidinde ölen çocuğun sürücüsünün ehliyetine önceden el konmuş
7
Özel Öğrenciler, Yeşim Akbaş’ın 29. Doğum Gününü Andı

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları