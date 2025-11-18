Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı’nda 2023 yılında hizmete açılan Karavan Park, yaz sezonundaki yoğun ilgiyi kış aylarında da sürdürüyor. Sezonda yaklaşık 8 bin karavan tatilcisinin konakladığı tesis, açıldığı günden bu yana toplam 10 bin 610 karavan ve 23 bin 334 ziyaretçi ağırladı.

Yazdan Kışa Süren Talep

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline çok yakın konumuyla tercih edilen Karavan Park, yaz aylarında görülen yoğunluğu kış sezonunda da koruyor. Kış aylarında mevcut karavan sayısının hâlâ yüksek olması, tesise duyulan ihtiyacın yıl boyu devam ettiğini gösteriyor.

Tesis Özellikleri ve İmkanlar

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesinde yer alan Karavan Park, 70 araç kapasiteli olarak planlandı. Bu kapasitenin 50’sinde en fazla bir haftalık, 20’sinde ise aylık konaklama imkânı bulunuyor. 4 bin 144 metrekarelik alana yayılan tesis, Avrupa karavancılar yol ağıyla bağlantılı olması sayesinde de dikkat çekiyor.

Karavan Park, konuklarına elektrik, altyapı, tuvalet, banyo, çamaşırhane, gri su gideri ve mutfak gibi temel hizmetleri sunuyor. Konaklayan tatilciler sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti sıkça dile getiriyor.

