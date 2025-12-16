DOLAR
Konyaaltı’nda süs havuzları kaldırılıyor: Parklar yeşil alana dönüşecek

Konyaaltı Çayırlı Hacı Mustafa Karabulut Parkı'ndaki süs havuzu su tasarrufu ve iklim uyumu kapsamında kaldırıldı; yerine kurakçıl bitkilendirme yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:54
Konyaaltı Belediyesi, uzmanların Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğinin etkilerinin yoğunlaşacağı uyarılarını dikkate alarak çevreci ve sürdürülebilir uygulamalarını sürdürüyor. Çayırlı Hacı Mustafa Karabulut Parkı’nda bulunan süs havuzu kaldırıldı.

Belediye yetkilileri, havuzun yerine su ve enerji tasarrufu sağlayacak, iklim şartlarına uygun bitkilendirme yapılacağını bildirdi. Yapılan bu değişimin Konyaaltı’nın tüm parklarında uygulanacağı vurgulandı.

Amaç, doğal kaynakların korunması ve parkların daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasıdır.

Başkan Kotan konuyla ilgili, "Parklarımızı hem daha yeşil hem de daha tasarruflu hale getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kotan ayrıca, "İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün en önemli sorunlarından biri. Antalya gibi kuraklık riski yüksek bir kentte suyu doğru kullanmak zorundayız. Bu nedenle su ve enerji tüketimi yüksek olan uygulamalar yerine, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir çözümleri hayata geçiriyoruz. Konyaaltı Belediyesi olarak parklarımızda, yeşil alanlarımızda ve kamusal alanlarımızda kullandığımız her damla suyu önemsiyoruz. Yüksek su ve enerji tüketimine neden olan süs havuzları yerine, iklim şartlarına uygun, su ihtiyacı düşük kurakçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Çayırlı Hacı Mustafa Karabulut Parkı’ndan başlayan çalışmalarımızı diğer alanlarımızda da sürdüreceğiz" diye konuştu.

