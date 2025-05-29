Konyaspor Olağan Genel Kurulu Ertelendi: Başkan Korkmaz Aday Olmayacak

Konyaspor'un olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kulüp başkanı Ömer Korkmaz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki toplantıya 70 üyenin katıldığını aktardı.

Korkmaz, delegelerin katılım gösterememesinin kulübün içindeki mevcut durumla yakından ilgili olduğunu belirtti. Korkmaz, “İnşallah önümüzdeki kongrede tüm hazırlıklar tamamıyla yapılmış olur ve güzel bir kongreyle Konyaspor çok iyi bir yönetimle devam eder diye düşünüyorum.” dedi.

Ayrıca, başkan Korkmaz, “Bugün itibarıyla yönetime aday çıkmadı. Tabii ki camiamızın beklediği isimler var. Belki önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Biz devam etmeyeceğimizin sinyalini vermiştik. Yine aynı noktadayız. Yönetimimiz önümüzdeki dönem Konyaspor yönetimine aday değil.” şeklinde konuştu.

Korkmaz, destek veren büyüklerine, dostlarına ve sponsorlarına teşekkür edeceğini de sözlerine ekledi. Erteleme sonrası, genel kurulun 13 Haziran Cuma günü yapılacağı duyuruldu.

Konyaspor Kulübünde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için olağan genel kurul toplantısı ertelendi. Kulüp başkanı Ömer Korkmaz, açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Kulübünde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için olağan genel kurul toplantısı ertelendi. Kulüp başkanı Ömer Korkmaz, açıklamalarda bulundu.