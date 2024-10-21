Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşımda Sorunlar Devam Ediyor

Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Kontrol Altında

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan tipi ve buzlanma, ulaşıma ciddi şekilde etki ediyor.

Hava Koşulları ve Ulaşım Güvenliği

Bayburt'un yüksek kesimlerinde aralıklı olarak devam eden kar yağışı ve soğuk hava, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya yol açtı. Bu durum, özellikle ağır tonajlı araçların zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Yetkililerden Uyarılar

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, potansiyel can ve mal kaybını önlemek amacıyla sürücülere dikkatli olmalarını şu şekilde hatırlatıyor: "Tedbirlerimizi aldık, ancak sürücülerin de dikkat göstermesi gerekiyor."

Trafik Kontrolleri Devam Ediyor

Karayolları ekipleri, buzlanma yaşanan alanlarda tuzlama çalışmaları yürütüyor. Aynı zamanda trafik polisleri, ulaşım güvenliğini sağlamak için kapsamlı kontrollerine devam ediyor.

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.