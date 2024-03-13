Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde kur ayari bekleniyor: Vatandaşa bir zam daha yolda

Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan'dan sonra "kur ayarı" bekleniyor. Döviz kurlarındaki artış, Dolar ve Euro bazında yapılan yap-işlet-devret (YİD) projelerindeki garantilerin artmasına neden oldu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kur artışının köprü, tünel, havaalanı ve demiryolu projelerindeki garanti maliyetlerini artırdığını belirterek, "1 Nisan'da geçiş ücretlerinde firmalara ödenecek miktar araç başına Osmangazi Köprüsü'nde 1.632 lira, Çanakkale Köprüsü'nde 650 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 176 lira, Avrasya Tüneli'nde ise 208 lira olacak. Bu, vatandaşa yansıtılan ücret tarifesinde gizli bir zam anlamına gelecek. Vatandaş aynı ücreti ödesi bile, aradaki farkı Hazine karşılayacak" şeklinde konuştu.

Sarıgül, köprü ve tünel geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2024'te güncellendiğini hatırlatarak, firmalarla yapılan sözleşmeler gereği fiyatların üç ayda bir güncel kura göre yeniden belirlendiğini ifade etti.

"Sözleşme gereği dolar ve Euro bazında belirlenen geçiş ücretleri, uygulanan ücretlerin kat ve kat üzerinde çıkıyor" diyen Sarıgül, "Bu farkı Hazine karşılıyor, yani milletin ödediği vergilerden ödeniyor" dedi. Sarıgül, Osmangazi Köprüsü'ne 290, Çanakkale Köprüsü'ne 295, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 35, Avrasya Tüneli'ne ise 80 lira ödendiğini belirtti, ancak "garantiler nedeniyle kur farkı Hazine tarafından karşılanıyor" diye ekledi. Sarıgül, iktidarın firmaları düşündüğü kadar emeklileri düşünmediğini ve "emekliye gelince 'kaynak yok' dediklerini" ifade etti.

"Bugünkü kur dikkate alındığında, 1 Nisan'a kadar artmazsa ve sabit kalırsa, geçiş ücretleri yine can yakacak" diyen CHP'li Mustafa Sarıgül, "İktidar, garantili projelerde işletmeci firmaların kur kayıplarını düşünerek güncelleme yaptığı için seçim sonrası ilk artışı da bu projelerde göreceğiz" dedi.