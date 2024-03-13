Bist 100
9.014,92 0%
DOLAR
32,1 0,14%
EURO
35,17 0,32%
ALTIN
2.222,99 0,4%

Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde kur ayari bekleniyor: Vatandaşa bir zam daha yolda

Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan'dan sonra kur ayarı bekleniyor. Döviz kurlarındaki yükseliş, dolar ve euro olarak verilen yap-işlet-devret (YİD) projelerindeki garantilerin katlanmasına neden oldu. Bu durum, geçiş ücretlerinin de artmasına yol açacak.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:58
Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde kur ayari bekleniyor: Vatandaşa bir zam daha yolda

Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan'dan sonra "kur ayarı" bekleniyor. Döviz kurlarındaki artış, Dolar ve Euro bazında yapılan yap-işlet-devret (YİD) projelerindeki garantilerin artmasına neden oldu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kur artışının köprü, tünel, havaalanı ve demiryolu projelerindeki garanti maliyetlerini artırdığını belirterek, "1 Nisan'da geçiş ücretlerinde firmalara ödenecek miktar araç başına Osmangazi Köprüsü'nde 1.632 lira, Çanakkale Köprüsü'nde 650 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 176 lira, Avrasya Tüneli'nde ise 208 lira olacak. Bu, vatandaşa yansıtılan ücret tarifesinde gizli bir zam anlamına gelecek. Vatandaş aynı ücreti ödesi bile, aradaki farkı Hazine karşılayacak" şeklinde konuştu.

Sarıgül, köprü ve tünel geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2024'te güncellendiğini hatırlatarak, firmalarla yapılan sözleşmeler gereği fiyatların üç ayda bir güncel kura göre yeniden belirlendiğini ifade etti.

"Sözleşme gereği dolar ve Euro bazında belirlenen geçiş ücretleri, uygulanan ücretlerin kat ve kat üzerinde çıkıyor" diyen Sarıgül, "Bu farkı Hazine karşılıyor, yani milletin ödediği vergilerden ödeniyor" dedi. Sarıgül, Osmangazi Köprüsü'ne 290, Çanakkale Köprüsü'ne 295, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 35, Avrasya Tüneli'ne ise 80 lira ödendiğini belirtti, ancak "garantiler nedeniyle kur farkı Hazine tarafından karşılanıyor" diye ekledi. Sarıgül, iktidarın firmaları düşündüğü kadar emeklileri düşünmediğini ve "emekliye gelince 'kaynak yok' dediklerini" ifade etti.

"Bugünkü kur dikkate alındığında, 1 Nisan'a kadar artmazsa ve sabit kalırsa, geçiş ücretleri yine can yakacak" diyen CHP'li Mustafa Sarıgül, "İktidar, garantili projelerde işletmeci firmaların kur kayıplarını düşünerek güncelleme yaptığı için seçim sonrası ilk artışı da bu projelerde göreceğiz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmamoğlu'ndan ulaşılabilir İstanbul proje tanıtımı: İstanbulkart müjdesi ve daha fazlası
2
5 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu
3
Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde kur ayari bekleniyor: Vatandaşa bir zam daha yolda
4
İstanbul Seçim Anketlerinde Son Durum ve Adayların Aldıkları Oy Oranları
5
İzmir'de Şiddet Sonrası Korkunç Cinayet: Kadın Eşi Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
6
CHP'nin Eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten Para Sayma Görüntülerine İlişkin Açıklama
7
2024 LGS Merkezi Sınavı Hakkında Bilgilendirme MEB Tarafından Duyuruldu

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor

Uzun kirpiklerin formülü bundaymış! 5 gece sürünce ok gibi uzatıyor

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor