Köprüçay'da Rafting Keyfi: Macera Dolu Bir Tatil Rotası

Dünyanın en gözde rafting rotalarından biri kabul edilen Köprüçay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Uzunluğu 14 kilometreyi bulan parkurda, tatilciler heyecan dolu anlar yaşıyor.

Antalya, her yönüyle tatilcilerin ilgisini çeken bir destinasyon olmasının yanı sıra, sunduğu doğa aktiviteleri ile de dikkat çekiyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde yer alan Köprüçay, doğaseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Her yıl daha fazla kişinin ilgisini çeken bu parkur, adrenalin arayanların vazgeçilmez adresi haline geldi.

Sabah erken saatlerde ulaşan turistler, rehberlerden aldıkları brifing sonrası can yeleklerini ve kasklarını takarak botlarına biniyorlar. Köprüçay’ın serin sularında yaklaşık 4 saat süren rafting turları, katılımcılara doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tur sırasında verilen molalarda ise katılımcılar yüzerek serinleme fırsatı yakalıyor.

Rafting heyecanının yanı sıra, bölgede buggy, zipline, ATV ve cip safari gibi birçok doğa sporu da sunuluyor. Katılımcılar, bu aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirme imkanı buluyor. Ayrıca, doğal ve tarihi güzelliklerin keşfi için yapılan kısa geziler de turların zenginliğine katkıda bulunuyor.

Rafting Sezonu Hızla Başladı

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, rafting sezonunun mart ayında başladığını ve kasıma kadar süreceğini belirtti. Okulların kapanmasıyla birlikte yoğunluğun daha da artacağını ifade eden Tırnaksız, bu yıl rekor üstüne rekor beklediklerini dile getirdi.

Özellikle temmuz ve ağustos aylarında, hafta sonları günlük 8 ile 10 bin, hafta içleri ise 5-6 bin turistin bölgeye gelmesi bekleniyor. Tırnaksız, Ruslar, İngilizler, İranlılar ve yerli turistlerin turlara ilgi gösterdiğini de vurguladı.

7'den 70'e Herkes İçin Rafting

Köprüçay’ın, dünya genelinde tehlikesiz rafting parkurları arasında ikinci sırada yer aldığını belirten Tırnaksız, bu doğal güzelliği keşfetmek isteyen herkesi beklediklerini söyledi. 7'den 70'e herkesin rafting yapabileceğini, zorluk derecesinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Tatilcilerden Mustafa Sarıca, Antalya’ya yakınlığı dolayısıyla Köprülü Kanyon’u tercih ettiklerini söylerken, serin sularda doğayla iç içe eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade etti. Diğer bir katılımcı Orhan Tüzen, bölgenin doğası ve hijyen koşullarından memnun kaldığını belirterek, 'Ailecek keyifle zaman geçirilecek bir yer' olduğunu vurguladı.

Kaçırılmayacak bu benzersiz doğa deneyimini yaşamak için Köprüçay’ı ziyaret etmeyi unutmayın!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çeken tatilciler, heyecan dolu anlar yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde tur firmalarının servisleriyle bölgeye gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kasklarını takarak bot veya kanolara biniyor. Köprüçay’ın serin sularında yaklaşık 14 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen rafting turları, turistlere doğayla baş başa unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çeken tatilciler, heyecan dolu anlar yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde tur firmalarının servisleriyle bölgeye gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kasklarını takarak bot veya kanolara biniyor. Köprüçay’ın serin sularında yaklaşık 14 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen rafting turları, turistlere doğayla baş başa unutulmaz bir deneyim sunuyor.