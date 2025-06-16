DOLAR
39,4 0,47%
EURO
45,65 0,03%
ALTIN
4.329,33 0,37%
BITCOIN
4.207.697,13 -2,06%

Köprüçay'da Rafting Keyfi: Macera Dolu Bir Tatil Rotası

Köprüçay'da birbirinden heyecanlı rafting turları ile adrenalin tutkunları, doğanın tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 11:42
Köprüçay'da Rafting Keyfi: Macera Dolu Bir Tatil Rotası

Dünyanın en gözde rafting rotalarından biri kabul edilen Köprüçay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Uzunluğu 14 kilometreyi bulan parkurda, tatilciler heyecan dolu anlar yaşıyor.

Antalya, her yönüyle tatilcilerin ilgisini çeken bir destinasyon olmasının yanı sıra, sunduğu doğa aktiviteleri ile de dikkat çekiyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde yer alan Köprüçay, doğaseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Her yıl daha fazla kişinin ilgisini çeken bu parkur, adrenalin arayanların vazgeçilmez adresi haline geldi.

Sabah erken saatlerde ulaşan turistler, rehberlerden aldıkları brifing sonrası can yeleklerini ve kasklarını takarak botlarına biniyorlar. Köprüçay’ın serin sularında yaklaşık 4 saat süren rafting turları, katılımcılara doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tur sırasında verilen molalarda ise katılımcılar yüzerek serinleme fırsatı yakalıyor.

Rafting heyecanının yanı sıra, bölgede buggy, zipline, ATV ve cip safari gibi birçok doğa sporu da sunuluyor. Katılımcılar, bu aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirme imkanı buluyor. Ayrıca, doğal ve tarihi güzelliklerin keşfi için yapılan kısa geziler de turların zenginliğine katkıda bulunuyor.

Rafting Sezonu Hızla Başladı

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, rafting sezonunun mart ayında başladığını ve kasıma kadar süreceğini belirtti. Okulların kapanmasıyla birlikte yoğunluğun daha da artacağını ifade eden Tırnaksız, bu yıl rekor üstüne rekor beklediklerini dile getirdi.

Özellikle temmuz ve ağustos aylarında, hafta sonları günlük 8 ile 10 bin, hafta içleri ise 5-6 bin turistin bölgeye gelmesi bekleniyor. Tırnaksız, Ruslar, İngilizler, İranlılar ve yerli turistlerin turlara ilgi gösterdiğini de vurguladı.

7'den 70'e Herkes İçin Rafting

Köprüçay’ın, dünya genelinde tehlikesiz rafting parkurları arasında ikinci sırada yer aldığını belirten Tırnaksız, bu doğal güzelliği keşfetmek isteyen herkesi beklediklerini söyledi. 7'den 70'e herkesin rafting yapabileceğini, zorluk derecesinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Tatilcilerden Mustafa Sarıca, Antalya’ya yakınlığı dolayısıyla Köprülü Kanyon’u tercih ettiklerini söylerken, serin sularda doğayla iç içe eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade etti. Diğer bir katılımcı Orhan Tüzen, bölgenin doğası ve hijyen koşullarından memnun kaldığını belirterek, 'Ailecek keyifle zaman geçirilecek bir yer' olduğunu vurguladı.

Kaçırılmayacak bu benzersiz doğa deneyimini yaşamak için Köprüçay’ı ziyaret etmeyi unutmayın!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'ın 14 kilometrelik...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çeken tatilciler, heyecan dolu anlar yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde tur firmalarının servisleriyle bölgeye gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kasklarını takarak bot veya kanolara biniyor. Köprüçay’ın serin sularında yaklaşık 14 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen rafting turları, turistlere doğayla baş başa unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'ın 14 kilometrelik...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çeken tatilciler, heyecan dolu anlar yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde tur firmalarının servisleriyle bölgeye gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kasklarını takarak bot veya kanolara biniyor. Köprüçay’ın serin sularında yaklaşık 14 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen rafting turları, turistlere doğayla baş başa unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Berivanlar Süt Sağmak İçin Traktör Römorkunda Uzun Yolculuk Yapıyor
2
Kırşehir'de 9 Zanlı Yağma ve Dolandırıcılıkla Yakalandı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lazkiye Olaylarına Sert Tepki
4
Hakkari'de Heterokromi İle Dikkat Çeken Kız Kardeşler
5
Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Edirne'de Buğday Hasat Dönemi Başladı
7
İstanbul'da 7 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Yakalandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!