Kore Gazisi Faik Alptekin Ardahan’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ardahan'da 93 yaşında hayata veda eden Kore Gazisi Faik Alptekin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yalova'da yaşayan Alptekin, 10 gün önce memleketi Ardahan'a dönüş yapmıştı.

Merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy'deki evinde yaşamını yitiren Alptekin için köy camisinde bir cenaze töreni düzenlendi. Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi ve ailesi ile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Alptekin'in cenazesi, köy mezarlığına defnedildi. Törene; Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile birçok gazinin katılımı da dikkat çekti.

Faik Alptekin, Türk milletine yaptığı katkılarla daima hatırlanacak bir isim olarak ardında iz bırakmıştır.

Ardahan'da 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Faik Alptekin'in cenazesi toprağa verildi.

Ardahan'da 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Faik Alptekin'in cenazesi toprağa verildi.