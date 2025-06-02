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Kore Gazisi Muhammet Gündüz, Samsun'da Saygıyla Uğurlandı

Kore gazisi 94 yaşındaki Muhammet Gündüz, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 16:53
Kore Gazisi Muhammet Gündüz, Samsun'da Saygıyla Uğurlandı

Kore Gazisi Muhammet Gündüz'ün Cenaze Töreni

94 yaşındaki Kore gazisi Muhammet Gündüz, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Gündüz, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Askeri Tören Düzensizlendi

Cenaze töreni, İkizpınar Mahallesi Tiritoğlu Camii'nde askeri bir törenle gerçekleştirildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Tüm Bafralıların Kore gazileriyle gurur duyduğunu" belirterek, "Muhammet Gündüz amcamız, Bafra’da yaşayan son Kore gazimizdi. 20 Mayıs'ta diğer Kore gazimizi uğurladık. Allah hepsinden gani gani rahmet eylesin" dedi.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Gündüz için kılınan cenaze namazı, Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından gerçekleştirildi. Törende, gazinin yakınları, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Cenaze, namazın ardından Tiritoğlu Mezarlığı'na defnedildi.

Muhammet Gündüz, vatanı için verdiği mücadele ile hatırlanacak kahramanlarımızdan biri olarak anılmaya devam edecek.

Samsun’un Bafra ilçesinde, 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Muhammet Gündüz askeri törenle son...

Samsun’un Bafra ilçesinde, 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Muhammet Gündüz askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde, 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Muhammet Gündüz askeri törenle son...

Samsun’un Bafra ilçesinde, 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Muhammet Gündüz askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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