Kore Savaşı'nda Şehit 4 Türk Askerinin Kalıntıları MAKRI'ye Teslim Edildi

Tören, teslimat ve kimlik tespiti süreci

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda şehit olan ve 15 Ağustos'ta Güney Kore'de teslim aldıkları 4 Türk askerin kemik kalıntılarının kimlik tespiti için ilgili makamlara teslim edildiğini bildirdi.

Tamer, kalıntıların özel bir uçakla götürülerek Güney Kore'deki bir ABD askeri üssünde teslim alındığını ve daha sonra Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesindeki Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) laboratuvarlarına nakledildiğini açıkladı.

Törenin MAKRI'de düzenlendiğini ve törene çok sayıda yetkilinin katıldığını aktaran Tamer, kalıntıların Türk bayrağına sarılı olarak getirildiğini ve Güney Kore Silahlı Kuvvetleri Merasim Kıtası tarafından MAKRI'ye teslim edilip askeri tören gerçekleştirildiğini belirtti.

Tamer, Türkiye tarafında bir çalışma grubunun oluşturulduğunu, kimlik tespiti için ailelerden DNA örnekleri toplanacağını ve tespit tamamlandıktan sonra askerlerin kimliklerinin kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.