DOLAR
41,01 -0,16%
EURO
48,01 -0,63%
ALTIN
4.415,67 -0,51%
BITCOIN
4.731.633,61 -2,33%

Kore Savaşı'nda Şehit 4 Türk Askerinin Kalıntıları MAKRI'ye Teslim Edildi

Kore Savaşı'nda şehit 4 Türk askerin kalıntıları, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın MAKRI laboratuvarlarına kimlik tespiti için teslim edildi; ailelerden DNA örnekleri alınacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:42
Kore Savaşı'nda Şehit 4 Türk Askerinin Kalıntıları MAKRI'ye Teslim Edildi

Kore Savaşı'nda Şehit 4 Türk Askerinin Kalıntıları MAKRI'ye Teslim Edildi

Tören, teslimat ve kimlik tespiti süreci

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda şehit olan ve 15 Ağustos'ta Güney Kore'de teslim aldıkları 4 Türk askerin kemik kalıntılarının kimlik tespiti için ilgili makamlara teslim edildiğini bildirdi.

Tamer, kalıntıların özel bir uçakla götürülerek Güney Kore'deki bir ABD askeri üssünde teslim alındığını ve daha sonra Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesindeki Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) laboratuvarlarına nakledildiğini açıkladı.

Törenin MAKRI'de düzenlendiğini ve törene çok sayıda yetkilinin katıldığını aktaran Tamer, kalıntıların Türk bayrağına sarılı olarak getirildiğini ve Güney Kore Silahlı Kuvvetleri Merasim Kıtası tarafından MAKRI'ye teslim edilip askeri tören gerçekleştirildiğini belirtti.

Tamer, Türkiye tarafında bir çalışma grubunun oluşturulduğunu, kimlik tespiti için ailelerden DNA örnekleri toplanacağını ve tespit tamamlandıktan sonra askerlerin kimliklerinin kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Gölbaşı'nda Temizlik İşçileri Altın ve Paralı Çantayı Sahibine Ulaştırdı
5
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
6
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
7
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası