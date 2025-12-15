DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,37 -1,01%
BITCOIN
3.836.434,83 -1,34%

Körfez'de Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anıldı

Körfez'de Hz. Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde dualarla anıldı; Ramazan Zor ayini seslendirdi, Çırpan plaket verdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:49
Körfez'de Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anıldı

Körfez'de Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anma Programı

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde dualar ve ilahi dinletisi

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Hz. Mevlana dualarla yad edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede sahne alan Ramazan Zor, Vakt-i Huzur - Acem Aşiran Ayin-i Şerifi'ni icra etti. Katılımcılar programda manevi bir atmosfer yaşadı ve Hz. Mevlana’nın hoşgörü, sevgi ve birlik mesajları ön plana çıktı.

Programa, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin sonunda Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, katkılarından dolayı Ramazan Zor'a plaket takdim etti.

KÖRFEZ'DE HZ. MEVLANA'NIN VUSLATININ 752. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

KÖRFEZ'DE HZ. MEVLANA'NIN VUSLATININ 752. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

KÖRFEZ'DE HZ. MEVLANA'NIN VUSLATININ 752. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri