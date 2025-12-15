Körfez'de Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anıldı

Körfez'de Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anma Programı

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde dualar ve ilahi dinletisi

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Hz. Mevlana dualarla yad edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede sahne alan Ramazan Zor, Vakt-i Huzur - Acem Aşiran Ayin-i Şerifi'ni icra etti. Katılımcılar programda manevi bir atmosfer yaşadı ve Hz. Mevlana’nın hoşgörü, sevgi ve birlik mesajları ön plana çıktı.

Programa, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin sonunda Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, katkılarından dolayı Ramazan Zor'a plaket takdim etti.

