Körfez'de Tütünçiftlik Metro Durağı Büyükşehir'e Devredildi

Körfez'de Tütünçiftlik metro durağı yeri Büyükşehir'e devredildi

2026 Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda, Tütünçiftlik Kent Meydanı'ndaki metro durağı yerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi gündeme alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Söğüt, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü hatırlatarak, kamulaştırma yükünün büyük ölçüde Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu ve ilçe belediyelerinin bu yükü paylaşması gerektiğini vurguladı.

"Metro projesi Körfez’e katkı sağlayacak çok önemli bir yatırımdır. Ulaşıma kalite getirecek, zaman planlamasını güçlendirecek ve bu şehre değer katacaktır. Ticari faaliyet yürütmüyoruz. Önemli olan Körfez’e değer katacak bir projeyi kazandırmaktır" dedi.

Söğüt, devredilen alan karşılığında İlimtepe bölgesinden arsa ve bir miktar ödeme alınacağını belirtti ve şunları kaydetti: "Muhalefetteki arkadaşlarımızın dediği gibi, isteseydik çok daha yüksek bedeller talep edebilirdik. Arsa değerlerini yukarı çekerek süreci zorlaştırabilirdik ancak bu, projenin yavaşlaması anlamına gelirdi. Biz Körfez’e kazandırılacak bu büyük projeyi her şeyin önünde tutuyoruz. Biz her konuya 'kim kazanır' diye değil, 'Körfez nasıl kazanır' diye bakıyoruz. Metro projesi Körfez’e ve Körfezlilere katkı sağlayacak çok önemli bir yatırımdır. Ulaşıma kalite getirecek, zaman planlamasını güçlendirecek ve bu şehre değer katacaktır. Eğer 'kamulaştırma maliyeti çıkarmayın' denilseydi, bedelsiz verilmesi için konuyu meclise getirmekten çekinmezdim. Ticari bir faaliyet yürütmüyoruz. Önemli olan Körfez’e değer katacak bir projeyi kazandırmaktır."

Tütünçiftlik Kent Meydanı'nda yapılacak metro durağı yerinin Büyükşehir'e devri oy birliğiyle kabul edildi.

Diğer kararlar

Gündem kapsamında gerçekleştirilen Denetim Komisyonu üye seçimi kapalı oylama ile yapıldı. Komisyon üyeliklerine Nebahat Çelik, Mehmet Ak ve Burcu Tekin seçildi.

Ayrıca Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün ismi, görev alanını daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla Harita ve Planlama Müdürlüğü olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

