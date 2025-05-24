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Körfez Ülkeleri Seyahat Acenteleri Amasya’yı Keşfetti

Körfez ülkelerinden 23 seyahat acentesi, Amasya'yı tanıtmak için düzenlenen turda bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:53
Körfez Ülkeleri Seyahat Acenteleri Amasya’yı Keşfetti

Körfez Ülkeleri Amasya'yı Ziyaret Etti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Körfez ülkeleri menşeli seyahat acentelerine yönelik düzenlenen Orta Karadeniz Tanıtım Turu kapsamında, Amasya'nın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Bölgenin Gözde Mekanları Gezildi

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'den gelen 23 turizm acentesi temsilcisi, Boraboy Gölü, Yalıboyu Evleri, Şehzadeler Gezi Yolu gibi bölgenin önemli yerlerini gezerek Amasya'nın potansiyelini keşfetti.

Gezi sonrası katılımcılar, OKA’nın düzenlediği bir yemeğe katıldı; burada bölge hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu.

Turizm Gelirlerini Artırma Hedefi

OKA Amasya Yatırım Koordinatörü Mesut Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ın turizmden elde ettiği geliri artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Kılıç, “Bizler OKA olarak turizm altyapısı ve sektöründeki personel eğitimine kadar bu sektörün tamamında faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl Sudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn ile işbirliği içerisindeyiz” dedi.

Arap Acenteler Amasya’yı Tanıtacak

Kılıç, Arap acentelerin daha önce Doğu Karadeniz’e yoğun turist getirdiğini belirterek, “Yaptığımız pazar araştırmaları sonucunda, Doğu Karadeniz’e alternatif yerler aradıkları bilgisine ulaştık. Bu nedenle Amasya gibi bir bölgemizi tanıtmak için buradalar” diye ekledi.

Suudi Arabistanlı Ziyaretçilerden Olumlu Geri Bildirim

Suudi Arabistanlı ziyaretçilerden Bandar Alsheilh Jeddah, Amasya'nın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında olumlu yorumlarda bulundu. Jeddah, “Amasya'nın yeşil alanları ve çarşısı çok güzel. Burası aileler için uygun bir destinasyon. Suudi Arabistan’daki misafirlerimizi buraya yönlendirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Körfez ülkelerinden seyahat acentelerine yönelik...

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Körfez ülkelerinden seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu kapsamında Amasya gezisi düzenlendi. Ziyaretçiler, Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü'nü gezdi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Körfez ülkelerinden seyahat acentelerine yönelik...

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Körfez ülkelerinden seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu kapsamında Amasya gezisi düzenlendi. Ziyaretçiler, Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü'nü gezdi.

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