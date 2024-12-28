Körfez Ülkelerinden İsrail'e Sert Tepki: Kemal Advan Hastanesi Yakıldı

Körfez Ülkeleri, Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Kuveyt, Umman ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesini tahliye etmesi ve yakmasını sert bir dille kınadı. Bu durumu "çirkin bir saldırı, tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendiren ülkeler, uluslararası toplumu da uyardı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği eylemler "uluslararası insancıl hukukun ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlali" olarak nitelendirildi. Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, bu ihlalleri durdurma ve sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

Umman'dan Yine Kınama Geldi

Umman Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarını ve Kemal Advan Hastanesini yakmasını kınadı. Açıklamada, İsrail'in "ateşkes, sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı" taleplerini görmezden geldiği belirtildi.

KİK Genel Sekreterinin Uyarıları

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Kemal Advan Hastanesinin hedef alınmasının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu ifade ederek, bu eylemlerin Gazze'deki Filistinlilerin acılarını daha da artırdığını vurguladı. Budeyvi, bu ihlallere son verilmesi için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Diğer Ülkelerden Tepkiler

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi ülkeler de İsrail'in Kemal Advan Hastanesini tahliye etmesi ve yakmasını kınamıştı. Kısa süre önce, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.