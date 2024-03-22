Korkunç detay ortaya çıktı: Maden ocağı kapanmasın diye diri diri yakmışlar

Zonguldak’ta bulunan bir altın maden ocağında yaşanan kaza nedeniyle, Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin ölmesi ve sonrasında yakılması ile ilgili iddianame tamamlandı. İddianame ile ortaya çıkan korkunç detaylar ise dikkat çekti. 3’ü tutuklu olan 6 sanık için ise müebbet hapis istendi.

“Ocak kapatılmasın diye”

Kaçak madende yaşanan kaza sonrası ağır yaralanan ve öldüğü düşünülen Vezir Mohammed Nourtani’nin cansız bedeni, madenin kapatılmaması için yakıldı. İddialara göre kaza sonrasında Vezir Mohammed Nourtani ölmemiş ağır yaralanmıştı ve madenden çıkarıldığında hayattaydı. Ancak madenin kapanmasını engellemek için durum yetkililere haber verilmedi.

“3 saat kamyonet kasasında”

İddialara göre kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan Vezir Mohammed Nourtani, tedavi için hastaneye götürülmek yerine, battaniye sarılı bir şekilde 3 saat boyunca kamyonet kasasında gezdirilmiş. Kamyonette yer alan diğer iki kişi ise Nourtani’yi yakmak için benzin almış.