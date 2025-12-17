DOLAR
Korkuteli Devlet Hastanesi'ne Cildiye Uzmanı Atandı — Dr. Hanife Gündoğdu Köseoğlu

Korkuteli Devlet Hastanesi'nde uzun süredir eksikliği hissedilen cildiye uzmanlığına Dr. Hanife Gündoğdu Köseoğlu atandı; dermatoloji hizmetleri yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 22:22
Hastanede dermatoloji hizmetleri yeniden başladı

Korkuteli Devlet Hastanesi hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Uzun süredir ilçede eksikliği hissedilen Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı kadrosuna Uzman Doktor Hanife Gündoğdu Köseoğlu atandı.

Dr. Hanife Gündoğdu Köseoğlu'nün göreve başlamasıyla birlikte hastanede cildiye branşında sağlık hizmeti yeniden verilmeye başlandı. Vatandaşlar, cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok dermatolojik rahatsızlık için artık ilçe dışına gitmek zorunda kalmayacak.

Atama, yerel sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırma yönündeki adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor ve Korkuteli Devlet Hastanesi'nin uzmanlık alanlarındaki kapasitesini güçlendireceği düşünülüyor.

KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ’NE CİLDİYE UZMANI ATANDI (ADEM DURMAZ-ANTALYA-İHA)

KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ’NE CİLDİYE UZMANI ATANDI (ADEM DURMAZ-ANTALYA-İHA)

