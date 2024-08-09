Korsika'da Tesettürlü Mayo Yasaklandı

Korsika'da Plajlarda Tesettürlü Mayo Yasağı

Fransa'nın Akdeniz adalarından biri olan Korsika'da, Lecci Belediyesi yeni bir yasak getirdi. Plajlarda tesettürlü mayo giyilmesini yasaklayan bu karar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Yasağın Gerekçesi

Lecci Belediyesi Başkanı Don Georges Gianni, 7 Ağustos tarihinde aldığı kararla, plajlarda tesettürlü mayo giymeyi yasakladı. Uygulanacak olan yasağın, 30 Eylül'e kadar geçerli olacağı ve 'laikliğe saygı' çerçevesinde dinî kıyafetlerin giyilmesinin yasaklandığı ifade edildi.

Kararda, dinî kıyafetlerin toplumda çatışmalara yol açabileceği vurgulanarak, "Fransa'nın ve ibadet yerlerinin terör eylemlerinin hedefi olabileceği dönemde, toplumda huzuru bozacak kıyafetlerin yasaklanması gerekmektedir," denildi.

Önceki Yasağa Dair Gelişmeler

Bölgedeki bir başka belediye olan Mondelieu-La-Napoule, 15 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında plajlarda tesettürlü mayo giymeyi yasaklamıştı. Bu yasak üzerine Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Nice İdari Mahkemesi'ne başvurarak iptal talebinde bulundu. Ancak mahkeme, yasak kararının kamu düzenini korumak amacıyla alındığını belirterek başvuruyu reddetti.

LDH, bu karara itiraz ederek Danıştay'a başvurdu. Danıştay, 17 Temmuz 2023 tarihinde verilen kararda, kişinin bireysel özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle yasağı iptal etti. Bu da, Lecci Belediyesi'nin aldığı son kararın yasal geçerliliğinin sorgulanmasına yol açabilir.

Korsika Valiliği, Lecci Belediyesi'nin aldığı bu kararın yasalara uygunluğunu inceleyecek.